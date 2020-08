Privates Rettungsschiff im Mittelmeer setzt Notruf ab

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Das von dem britischen Künstler Banksy gestiftete Rettungsschiff "Louise Michel" hat nach einer zweiten Rettungsaktion im Mittelmeer selbst einen Notruf abgesetzt. Über Twitter erklärte die Besatzung, an Bord seien ein Toter und mehrere Verletzte. Das Schiff sei zudem so überladen, dass es manövrierunfähig sei. Nach einer ersten Aktion am Donnerstag, bei der 89 Menschen gerettet worden waren, habe das Schiff gestern 130 weitere Migranten von einem sinkenden Schlauchboot gerettet. Inzwischen hat das private Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 4" seine Unterstützung angekündigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 14:45 Uhr