Privater Flug zur ISS verschoben

DFB-Elf spielt in den Niederlanden 1:1

Amsterdam: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Abend 1:1 in den Niederlanden gespielt. Rund acht Monate vor dem Start der WM in Katar brachte Thomas Müller die DFB-Elf kurz vor der Halbzeit in Führung. Der Bayern-Profi zog mit seinem 43. Länderspieltor mit Uwe Seeler gleich. Der Ausgleich fiel in der zweiten Halbzeit. Glück hatte Deutschland bei einem vermeintlichen Foulelfmeter für die Niederlande, den der Schiedsrichter nach Videobeweis zurücknahm. Nach acht Siegen in Folge war es das erste Remis für Bundestrainer Flick. Parallel haben sich noch zwei Mannschaften in K.O.-Spielen für die Fußball-WM qualifiziert: Polen durch einen 2:0-Sieg über Schweden und Portugal ebenfalls mit 2:0 gegen Nordmazedonien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 23:00 Uhr