Private US-Mondlandemission startet mit einem Tag Verspätung

Cape Canaveral: Mit einem Tag Verspätung ist am Morgen deutscher Zeit erneut ein privates Raumfahrtunternehmen zu einer Mondlandemission aufgebrochen. Der unbemannte Lander "Nova-C" der US-Firma "Intuitive Machines" sollte eigentlich bereits gestern vom Weltraumbahnhof in Florida abheben. Wegen einer Temperaturabweichung des Treibstoffs Methan musste der Start aber verschoben werden. Gelingt die Mission, wäre es die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren und zudem die erste eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Das Raumschiff, das unter anderem Messinstrumente der Nasa an Bord hat, soll am 22. Februar auf dem Erdtrabanten aufsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 09:00 Uhr