Private Rettungsschiffe bringen 500 Migranten in italienische Häfen

FDP will Freibeträge bei Erbschaftssteuer deutlich anheben

Berlin: In der Debatte um die Erbschaftssteuer hat sich FDP-Fraktionschef Dürr dafür ausgesprochen, die Freibeträge deutlich anzuheben. Das sagte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Als langfristige Lösung schlug Dürr vor, die Freibeträge an die Inflation zu koppeln und so automatisch zu erhöhen. Ziel der FDP sei außerdem, dass eine Immobilie, die innerhalb der Familie vererbt wird, steuerfrei bleibt. Auslöser der Diskussion sind geplante Änderungen im Steuergesetz, die der Bundestag bereits beschlossen hat. Weil sich demnach Immobilienwerte näher am Verkaufspreis ortientieren sollen, könnten in vielen Fällen höhere Erbschaftssteuern fällig werden. Die bayerische Staatsregierung droht mit einer Verfassungsklage gegen die Novelle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2022 14:00 Uhr