Private Hochschulen in Deutschland melden mehr Studierende

Berlin: Private Hochschulen in Deutschland verzeichnen immer mehr Zulauf. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft berichten, waren im vergangenen Wintersemester rund 373.000 Studierende an Privat-Unis eingeschrieben. Das sind fast 15-mal so viele wie noch zu Beginn des Jahrtausends. Insgesamt besucht rund jeder achte Studierende eine private Hochschule.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 02:00 Uhr