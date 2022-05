Private bayerische Busunternehmen streiken

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In zahlreichen Landkreisen in Bayern fahren heute Früh keine Busse. Grund ist ein Streik privater Anbieter. Betroffen ist der Linien- und Schülerverkehr in Landkreisen in Ober- und Niederbayern sowie in Ober- und Mittelfranken. Wie der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen mitgeteilt hat, wollen die Firmen damit angesichts hoher Dieselpreise und des geplanten 9-Euro-Tickets auf ihre Lage aufmerksam machen. Trotz angekündigter staatlicher Hilfen sei bislang kein Geld geflossen. Die Verkehrsunternehmen tragen die Mehrkosten demnach aus der eigenen Tasche. STOPP Viele Busbetriebe stünden kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, so der Verband.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 06:00 Uhr