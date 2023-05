Privatbahnen in Bayern werden bestreikt

Meldungsarchiv - 15.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Trotz des abgesagten Streiks müssen Bahnkunden in Bayern heute damit rechnen, dass ihre Züge ausfallen oder sich verspäten. Denn die Gewerkschaft EVG hat nur einem Vergleich mit der Deutschen Bahn zugestimmt, die Privatbahnen werden wie angekündigt bestreikt. Betroffen sind Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn BRB, der Bayerischen Oberlandbahn BOB, von Meridian und der Erfurter Bahn in Unterfranken. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn fahren dagegen 90 Prozent der regulär geplanten Züge, so das Unternehmen. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe weitgehend ohne Einschränkungen. Die Privatbahnen Go Ahead, Alex und Agilis waren ohnehin nicht betroffen, denn sie haben einen eigenen Tarifvertrag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 13:00 Uhr