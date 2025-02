Privat-Jet mit sechs Passagieren in Philadelphia abgestürzt

Philadelphia: Im Osten der US-Stadt ist ein Kleinflugzeug mit sechs Menschen an Bord abgestürzt. Wie es heißt, handelte es sich um einen Privat-Jet für medizinische Transporte. Nach Angaben der Betreiberfirma befanden sich in dem Flugzeug vier Besatzungsmitglieder sowie ein minderjähriger Patient mit seiner Begleitperson. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Maschine unmittelbar nach dem Start am Flughafen Philadelphia mitten in einem belebten Stadtviertel ab. Ob es Überlebende gibt, ist derzeit unbekannt genauso wie die Unglücksursache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 06:00 Uhr