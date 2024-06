Prinzessin Kate nimmt morgen an Militärparade teil

London: Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung kehrt Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit zurück. Der Kensington-Palast veröffentlichte eine persönliche Erklärung, in der die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William mitteilt, sie werde morgen an der Geburtstagsparade für ihren Schwiegervater König Charles teilnehmen. Zudem heißt es, sie freue sie sich darauf, im Sommer bei weiteren öffentlichen Veranstaltungen dabeizu sein. Prinzessin Kate hatte sich zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt. Ende März teilte sie in einem Video mit, sie bekomme vorsorglich eine Chemotherapie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 20:00 Uhr