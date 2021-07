Prinzen William und Harry enthüllen Diana-Statue

Nachrichtenarchiv - 01.07.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Zum Gedenken an ihre Mutter Diana enthüllen die beiden englischen Prinzen William und Harry am Nachmittag eine Staute. Diana wäre heute 60 Jahre alt geworden. Die beiden Prinzen hatten das Denkmal vor vier Jahren gemeinsam in Auftrag gegeben, um es heute im Garten des Kensington-Palastes der Öffentlichkeit zu präsentieren. Damals erklärten die beiden, Diana habe so viele Menschen berührt und sie hofften, dass die Statue allen Besuchern des Kensington-Palastes helfe, über das Leben und das Vermächtnis ihrer Mutter nachzudenken. Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2021 15:00 Uhr