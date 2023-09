Prinz Harry und Bundesminister Pistorius zu den Invictus Games in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf: Am Abend starten die Invictus Games - ein Sportevent für traumatisierte Soldaten oder Armeeangehörige mit Kriegsverletzungen. Zur Eröffnung werden auch Bundesverteidigungsminister Pistorius und Prinz Harry erwartet. Im Laufe der kommenden Woche soll auch seine Frau Meghan nach Düsseldorf kommen. Der Sohn von König Charles hat das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten vor Jahren ins Leben gerufen. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Gleichzeitig zur Begrüßung der prominenten Gäste im Düsseldorfer Rathaus haben Gegner von Kriegseinsätzen in unmittelbarer Nähe eine Protestaktion angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 12:15 Uhr