Prinz Charles glaubt an enge deutsch-britische Beziehungen

Berlin: Für eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien hat sich im Bundestag der britische Thronfolger Prinz Charles ausgesprochen. Der Sohn von Königin Elisabeth der Zweiten hielt in Berlin eine Rede aus Anlass des Volkstrauertags. Darin äußerte er die Überzeugung, dass die engen Bande zwischen Deutschland und Großbritannien trotz des Brexits bestehen bleiben. Wörtlich sagte Charles: "Gemeinsam sind wir eine unentbehrliche Kraft für das Gute in der Welt". Es war das erste Mal, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie an der zentralen Veranstaltung zum Volkstrauertag teilgenommen hat.

