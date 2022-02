Prinz Andrew legt Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs bei

Biden hält russischen Angriff auf Ukraine weiter für möglich

Washington: US-Präsident Biden begrüßt den angekündigten teilweisen Truppenabzug russischer Soldaten von der ukrainischen Grenze. Biden hat am späten Abend in einer Fernsehansprache gesagt, dieser Schritt wäre gut, die USA könnten bisher aber nicht bestätigen, dass russische Einheiten nach Hause zurückkehrten. Der US-Präsident hält einen Angriff auf die Ukraine nach wie vor für möglich. Biden sieht gleichzeitig Raum für Diplomatie. Auf die russischen Sicherheitsbedenken könne eingegangen werden. Die USA böten neue Rüstungskontrollen an, so der US-Präsident. Am Nachmittag hatte sich Bundeskanzler Scholz in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen. Beide betonten trotz Differenzen in zentralen Sicherheitsfragen ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Dialog. Scholz sagte, die Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung seien bei weitem nicht ausgeschöpft. Putin wies Kriegsabsichten erneut zurück.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 22:15 Uhr