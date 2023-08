Prigoschin ist offenbar bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Moskau: Ein Flugzeugabsturz in Russland gibt große Rätsel auf. Ein Privatjet war am frühen Abend auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg abgestürzt. Auf der Passagierliste stand unter anderem Jewgeni Prigoschin, der Gründer der Söldnergruppe Wagner. Alle zehn Insassen sollen bei dem Absturz ums Leben gekommen sein. Bislang ist nicht bestätigt, dass Prigoschin tatsächlich an Bord der Maschine war, es wird aber vermutet. Prigoschin hatte den russischen Angriff auf die Stadt Bachmut angeführt. Immer wieder nutzte er soziale Medien, um über Erfolge seiner Gruppe zu berichten und um die russische Militärspitze zu kritisieren. Ihr warf er Inkompetenz vor. Im Juni führte Prigoschin einen Aufstand an. Dabei rückten seine Kämpfer sogar vorübergehend auf Moskau vor. Der russische Präsident Putin bezeichnete dies als Verrat, sicherte ihm aber Straffreiheit zu, wenn er sich nach Belarus absetze. Doch Prigoschin hat sich an diese Vorgabe nicht gehalten, wiederholt war er in Russland aufgetaucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 22:00 Uhr