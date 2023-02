Prigoschin beklagt Munitionsmangel bei der Wagner-Truppe

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der Streit zwischen dem Chef der russischen Wagner-Truppe, Prigoschin, und dem Kreml hat sich verschärft. Prigoschin beklagte sich darüber, dass Moskau seiner Armee nicht genug Munition zur Verfügung stelle. Explizit nannte er Generalstabschef Gerassimow und Verteidigungsminister Schoigu als Verantwortliche. Die Folge seien zahlreiche Tote bei seiner Söldner-Armee. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Prigoschin eine mangelnde Unterstützung für seine Kämpfer kritisiert. Am Dienstag hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, alle Berichte über einen Munitionsmangel an der Front seien falsch. In der Ukraine sind die Wagner-Söldner derzeit vor allem bei der östlichen Stadt Bachmut im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 20:00 Uhr