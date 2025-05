Prien will Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen

Berlin: Bundesfamilienministerin Prien hat gefordert, das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone zu holen. Einsamkeit sei oft mit Scham behaftet - dabei betreffe sie insgesamt rund 58 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Die Ursachen seien vielfältig - oft seien Übergänge im Leben Auslöser; bei Kindern und Jugendlichen könnten die sozialen Medien wichtiges Element sein. Das gilt es laut Prien aber noch genauer zu erforschen. Für die Jüngeren schlägt sie vor, diese vermehrt zu normalem Sozialverhalten mit Freunden, Sport, Musik und in Vereinen zu animieren. Bei den Älteren wirbt sie dafür, deren Erfahrung mehr in den Fokus zu stellen und sich zu fragen, wie sie weiterhin ein aktiver und wichtiger Teil der Gesellschaft sein können. Heute Mittag eröffnet Prien offiziell die diesjährige Aktionswoche gegen Einsamkeit.

