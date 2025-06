Prien will Handynutzung an Schulen einschränken

Familienministerin will Altersbegrenzung für Handys an Schulen: Sie sehe weitgehende Einigkeit in Sachen Handyverbot an Grundschulen, sagte Prien im Deutschlandfunk. Bis zum Alter von 14 Jahren hält die Ministerin „klare Regelungen“ auf Länderebene für angemessen. Bei älteren Schülern müssten die Schulen eigene Wege gehen können.

