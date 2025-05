Prien eröffnet bundesweite Aktionswoche gegen Einsamkeit

Berlin: Bundesfamilienministerin Prien eröffnet am Mittag die diesjährige Aktionswoche gegen Einsamkeit. So soll die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert werden. Laut einer Erhebung der Techniker Krankenkasse leiden über alle Altersgruppen hinweg 58 Prozent der Menschen in Deutschland unter einem Gefühl von Einsamkeit. Und eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergibt, dass Einsamkeit das Vertrauen jüngerer Menschen in Politik und Demokratie untergraben kann. Eine Befragung von 16 bis 30-jährigen in Deutschland zeige, dass sich jeder Zehnte von ihnen einsam und auch in seinen Interessen und Ansichten stärker übergangen fühlt. Deshalb soll besonders die Forschung zur Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen gestärkt werden.

