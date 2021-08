"Prideweeks": Parade in Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Unter dem Motto "Queer Europe - Du hast die Wahl" findet heute in Nürnberg eine große Kundgebung statt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1500 Teilnehmern, die gegen die Diskriminierung von Homo- und Transsexualität protestieren wollen. Das Motto der Veranstaltung, so der Nürnberger CSD-Vorsitzende Bastian Brauwer, sei unter anderem wegen der politischen Lage in Polen und Ungarn gewählt worden. Dort wurden jüngst Gesetze erlassen, die die Rechte von Homo- und Transsexuellen empfindlich einschränken. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Demonstration unter stregen Vorschriften statt. Unter anderem werden die Teilnehmer in Blöcke mit maximal 200 Personen eingeteilt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 08:15 Uhr