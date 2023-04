PreussenElektra bereitet Rückbau von Isar II vor

Meldungsarchiv - 15.04.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Essenbach: Am Abend wird das Atomkraftwerk Isar II in Niederbayern abgeschaltet. Die Vorbereitungen für den Rückbau der Anlage laufen laut dem Betreiber PreussenElektra schon. Wie das Unternehmen mitteilte, werden bereits am Montag erste vorbereitende Maßnahmen hierfür beginnen. Eine Genehmigung für den Rückbau wurde bereits beim bayerischen Umweltministerium beantragt. Angesichts der aktuellen Diskussion um eine eventuelle erneute Laufzeit-Verlängerung signalisierte der Vorsitzende von PreussenElektra, Guido Knott, Gesprächsbereitschaft. Dazu brauche es aber -Zitat- "eine politische Mehrheit in Berlin. Die ist derzeit nicht gegeben." Neben Isar II werden am Abend auch die Meiler Neckarwestheim in Baden-Württemberg und das AKW Emsland vom Netz genommen.

