Preuß holt Silber bei Biathlon-WM

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft auf der Lenzerheide in der Schweiz hat Franziska Preuß aus Wasserburg am Inn Silber im Sprint geholt. Sie machte nur einen Fehler beim Schießen. Dazu meinte sie, sie habe eben versucht, riskant zu schießen, vielleicht dann einen Ticken zu schnell. Es ist Preuß' erste Medaille in einem Einzelrennen seit zehn Jahren.

