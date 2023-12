Presserat weist Beschwerden über Aiwanger-Berichterstattung der SZ zurück

München: Der Deutsche Presserat hat Beschwerden über die Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung" zur Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger als unbegründet zurückgewiesen. An dem Verdacht, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident habe in seiner Jugend ein antisemitisches Flugblatt verfasst, habe ein erhebliches öffentliches Interesse bestanden, hieß es. Der Presserat räumte ein, der geschilderte Vorgang habe bereits 35 Jahre zurückgelegen und Aiwanger sei damals noch nicht volljährig gewesen. Die Vorwürfe seien jedoch so gravierend gewesen, dass eine Berichterstattung den Persönlichkeitsschutz nicht verletzt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 21:00 Uhr