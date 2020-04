Pressefreiheit gerät in Corona-Krise verstärkt unter Druck

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Durch die Corona-Pandemie ist die Pressefreiheit nach Ansicht von "Reporter ohne Grenzen" weltweit noch mehr unter Druck geraten. Die Journalistenorganisation wirft vor allem China und dem Iran vor, Informationen über die Ausbreitung des Virus unterdrückt zu haben. In der Rangliste der Pressefreiheit gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine größeren Veränderungen. Am besten ist die Situation demnach in den nordeuropäischen Ländern. Deutschland hat sich von Platz 13 auf Platz 11 verbessert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 11:00 Uhr