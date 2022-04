Premier Johnson muss Strafgeld wegen "Partygate" zahlen

Steinmeier bedauert ukrainische Absage an Kiew-Besuch

Warschau: Ein Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine ist von der Führung in Kiew abgelehnt worden. Steinmeier bedauerte dies bei einem Aufenthalt in Warschau. Sein polnischer Kollege Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, gemeinsam mit ihm und den baltischen Präsidenten nach Kiew zu reisen, sagte er. Steinmeier war nach eigenen Worten dazu auch bereit, aber offenbar war das in Kiew nicht gewünscht. Der jetzige Bundespräsident hatte in seinen früheren Ämtern eine russlandfreundliche Politik verfolgt und auch den umstrittenen Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt. Drei führende Parlamentarier der Ampel-Koalition sind dagegen in die Ukraine gereist. Die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa - Roth, Strack-Zimmermann und Hofreiter - wollen sich mit ukrainischen Abgeordneten treffen.

