Preisgekrönter Architekt Gottfried Böhm ist tot

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Der Architekt Gottfried Böhm ist tot. Wie sein Büro am Morgen bestätigte, starb er im Alter von 101 Jahren. Böhm gilt als einer der gefragtesten Architekten der Nachkriegszeit. Er schuf spektakuläre Betonbauen, die große Kontroversen auslösten, unter anderem den Pilgerdom in Neviges bei Düsseldorf, das Rathaus von Bensberg bei Köln oder die WDR-Arkaden in der Kölner Innenstadt. 1986 erhielt Böhm als erster Deutscher den Pritzkerpreis, die wohl wichtigste Architekturauszeichnung weltweit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 10:00 Uhr