Preise für frische Lebensmittel liegen deutlich höher als im Vorjahr

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Frische Nahrungsmittel sind in diesem April rund zehn Prozent teurer als im Vorjahr. Das hat der Branchen-Verband AMI in Bonn mitgeteilt. Die Gründe sind nach Angaben des Verbandes vielfältig: Beim Schweinefleisch etwa sei die Nachfrage weltweit gestiegen. Bei Äpfeln mache sich die schlechte Ernte des vergangenen Herbstes bemerkbar. Besonders deutlich ist der Preisanstieg bei manchen Gemüse-Sorten. Hier liegen die Preise um 27 Prozent höher als vor zwölf Monaten. Das könnten nach Auffassung der Experten schon Folgen der Corona-Krise sein: Kohlgemüse wie Brokkoli oder Blumenkohl würden derzeit vor allem in Frankreich und Spanien geerntet. Dort könnten Erntehelfer aus dem Ausland fehlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 07:00 Uhr