Preise für Benzin und Diesel erreichen neue Rekorde

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Preise für Benzin und Diesel steigen von einem Rekord zum nächsten. Wie der ADAC mitgeteilt hat, kostet der Liter Super E10 bundesweit im Durchschnitt gut 1,74 Euro. Das sind zwei Cent mehr als vor einer Woche. Auch Diesel ist mit rund 1,66 Euro so teuer wie noch nie. Das liegt laut ADAC an der Unsicherheit in der Ukraine-Krise und dem dadurch zwischenzeitlich gestiegenen Rohöl-Preis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 21:00 Uhr