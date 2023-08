Preisaufschwung verliert etwas an Tempo

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland verliert etwas an Tempo. Von einer echten Entspannung kann aber weiter nicht die Rede sein. Laut Statistischem Bundesamt sind die Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent gestiegen. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen. Die Behörde bestätigte jetzt ihre erste Schätzung. Besonders die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln treibt die Inflation weiter an - mit einem Plus von elf Prozent. Die Energiepreise sind mit 5,7 Prozent wieder stärker angestiegen, wobei sich Strom um 17,6 Prozent verteuert hat. Die anhaltend hohen Inflationsraten zehren an der Kaufkraft der Verbraucher. Nach Einschätzung von Volkswirten ist erst im kommenden Jahr wieder mit einer Zwei vor dem Komma zu rechnen.

