Praktisch alle Bundeswehr-Soldaten haben Mali verlassen

Berlin: Nach zehn Jahren sind praktisch alle Bundeswehrsoldaten aus dem westafrikanischen Mali abgezogen. Wie das Einsatzführungskommando mitteilte, verließen die letzten 142 deutschen Soldatinnen und Soldaten ihren Stützpunkt in der Stadt Gao. Bis Sonntag sind in der Hauptstadt Bamako nur noch vier deutsche Soldaten im Hauptquartier der UN-Mission Minusma tätig. Offiziell wurde sie gestern für beendet erklärt. Die deutschen Soldaten verließen Mali zunächst in Richtung der senegalesischen Hauptstadt Dakar, von wo aus sie dann nach Deutschland weiterfliegen. Am Freitag werden sie am Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover erwartet. Dort ist ein Rückkehrappell mit Bundesverteidigungsminister Pistorius geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 19:00 Uhr