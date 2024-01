Präsidentschaftswahl in Taiwan hat begonnen

Taipeh: In Taiwan hat am Morgen die Präsidentschaftswahl begonnen. Mehr als 19 Millionen Wahlberechtige können einen Nachfolger für Präsidentin Tsai von der Demokratischen Fortschrittspartei bestimmen. Sie kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Als Favorit gilt der derzeitige Vizepräsident Lai. Er will im Falle eines Siegs den Peking-kritischen Kurs der Amtsinhaberin fortsetzen. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und bezeichnete die Wahl als Schicksalsentscheidung zwischen Krieg und Frieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 04:00 Uhr