Präsidentschaftswahl in Südkorea hat begonnen

USA lehnen Polens Vorschlag für Kampfjets ab

Washington: Das US-Verteidigungsministerium hat den Vorschlag Polens zurückgewiesen, seine Kampfjets zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu überführen und sie den USA zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeit, dass die Jets von einem US- und Nato-Stützpunkt in Deutschland starten würden, um in den von Russland und der Ukraine umkämpften Luftraum einzudringen, werfe ernste Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf, erklärt ein Pentagon-Sprecher. Der Schritt sei mit den USA nicht abgesprochen gewesen. Russland hatte eindringlich gewarnt, eine Unterstützung der ukrainischen Luftwaffe könnte in Moskau als Beteiligung an dem Konflikt gesehen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.03.2022 02:00 Uhr