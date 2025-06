Präsidentschaftswahl in Südkorea hat begonnen

Seoul: In Südkorea hat die vorgezogene Neuwahl eines Präsidenten begonnen: Gut 44 Millionen Menschen können über den Nachfolger des konservativen Politikers Yoon Suk Yeol abstimmen. Der war seines Amtes enthoben worden, nachdem er Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst hatte. Als aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge gilt der linke Politiker Lee Jae Myung. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt steht für einen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und eine außenpolitische Annäherung an China und Nordkorea. In den Umfragen auf Platz zwei liegt der konservative Kim Moon Soo, der eine unternehmerfreundliche Wirtschaftspolitik und eine harte Gangart gegenüber Nordkorea verspricht.

