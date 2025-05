Präsidentschaftswahl in Rumänien wird in Stichwahl entschieden

Bukarest: In Rumänien entscheidet sich erst in einer Stichwahl in zwei Wochen, wer neuer Präsident des Landes wird. Nach Auszählung aller Stimmen liegt der europa-skeptische George Simion mit 40 Prozent vorn, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei kommt demnach der gemäßigte pro-europäische Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan. Die Abstimmung war eine Wiederholung, nachdem Rumäniens oberstes Gericht die Wahl vom November wegen Vorwürfen illegaler Einflussnahme annulliert hatte.

