Präsidentschaftswahl in Rumänien wird in Stichwahl entschieden

Bukarest: In Rumänien entscheidet sich erst in einer Stichwahl in zwei Wochen, wer neuer Präsident des Landes wird. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt der Europa-skeptische George Simion mit 40 Prozent vorn und verfehlt damit die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei kommt der gemäßigte pro-europäische Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan. Sollte er seinen Vorsprung vor dem Kandidaten der bürgerlich-sozialdemokratischen Regierung, Crin Antonescu, halten können, müsste Simion in der Stichwahl gegen ihn antreten. Die Abstimmung war eine Wiederholungswahl, nachdem Rumäniens oberstes Gericht die Wahl vom November wegen Vorwürfen illegaler Einflussnahme annulliert hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 01:00 Uhr