Präsidentschaftswahl in Polen: Duda liegt leicht vor Trzaskowski

Warschau: Bei der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt liefern sich der nationalkonservative Amtsinhaber Duda und sein liberaler Herausforderer Trzaskowski das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut einer Nachwahlbefragung zeichnet sich ein leichter Vorsprung für Duda ab mit 50,8 Prozent, Trzaskowski werden 49,2 Prozent vorausgesagt. Die Meinungsforscher geben für ihre Prognose eine Fehlermarge von zwei Prozentpunkten an, so dass der Ausgang der Wahl weiter ungewiss bleibt. Erste offizielle Ergebnisse soll es heute geben, Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 01:00 Uhr