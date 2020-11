Präsidentschaftswahl in den USA läuft

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Nach den Wahllokalen an der Ostküste und im Zentrum der Vereinigten Staaten öffnen in den kommenden Stunden auch die Wahllokale an der Westküste. Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter. Dort können die US-Bürger noch bis morgen früh unserer Zeit abstimmen. Das Rennen um das Präsidentenamt zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Trump und seinem demokratischen Herausforderer Biden gilt als offen - auch wenn Biden in den Umfragen deutlich vor Trump liegt. Ob bereits in der Nacht zum Mittwoch ein verlässliches Wahlergebnis vorliegt, ist unklar, weil sich die Auszählung von Millionen Briefwahl-Stimmzetteln hinziehen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 17:00 Uhr