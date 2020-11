Präsidentschaftswahl in den USA

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA wird heute ein neuer Präsident gewählt. Der 77-jährige Demokrat Biden tritt gegen den 74-jährigen Amtsinhaber Trump an. Die Wahllokale öffnen nach unserer Zeit um 12 Uhr Mittag. Fast 100 Millionen Wahlberechtigte haben ihre Stimme aber schon abgegeben, per Briefwahl oder in vorab geöffneten Stationen. Umfragen zufolge liegt Biden knapp vorn - auch im Bundesstaat Florida, der laut Beobachtern zu den sogenannten Swing-Staaten gehört, die die Wahl entscheiden könnten. Dort haben beide Kandidaten bis zuletzt Wahlkampf gemacht. Außer dem Präsidenten stehen auch die Abgeordneten des Repräsentatenhauses und ein Drittel der Mandate im Senat zur Wahl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 06:00 Uhr