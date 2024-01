Präsidentschafsvorwahlen der US-Republikaner starten in Iowa

Des Moines: Im US-Bundesstaat Iowa beginnen heute die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner. Damit werden die ersten Weichen gestellt, wer im November für die Republikaner in die Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Biden geht. Klarer Favorit ist laut Umfragen Ex-Präsident Trump. Abgeschlagen folgt auf Platz zwei Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, dann der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Er war lange als gefährlichster Konkurrent Trumps gehandelt worden, muss in Iowa aber einen Überraschungserfolg erzielen, damit seine Kandidatur weiter sinnvoll ist. Die Republikaner in Iowa stimmen in der traditionellen Form des Caucus ab - nicht mit Stimmzetteln im Wahllokal, sondern persönlich bei lokalen Versammlungen, in Schulen, Turnhallen oder Kirchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 07:00 Uhr