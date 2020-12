Präsidentin der Kultusministerkonferenz zieht gemischte Bilanz für das Corona-Jahr

Corona-Impfstart in Oberfranken ist noch unsicher

Bayreuth: Einen Tag nach der Panne ist in Oberfranken immer noch unklar, wann mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden kann. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilte, hat der Hersteller Biontech die Impfdosen in der Nacht freigegeben. Der Impfstoff sei sicher, trotz der gestern entstandenen Unsicherheiten mit der Kühlkette. Nach ähnlichen Schwierigkeiten in Schwaben hatte der Hersteller gestern auch in Dillingen und Augsburg den Impfstoff freigegeben. Erwartet wird heute in Bayern noch eine zweite Lieferung des Impstoffs, insgesamt rund 97.000 Dosen. Die sollen an die acht Verteilzentren im Freistaat ausgeliefert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 08:00 Uhr