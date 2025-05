Präsidentenwahl in Rumänien: Rechtspopulist Simion liegt vorn

Bukarest: In Rumänien hat der extrem rechte Kandidat George Simion die erste Runde der Präsidentenwahl mit großem Abstand gewonnen, aber eine absolute Mehrheit verfehlt. Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros erhielt er rund 40 Prozent der Stimmen. Sein Hauptkonkurrent Antonescu der pro-europäischen Koalition kam auf 21 Prozent. Beide treten am 18. Mai in einer Stichwahl erneut gegeneinander an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 00:00 Uhr