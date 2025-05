Präsidentenwahl in Rumänien hat begonnen

Bukarest: In Rumänien hat die Wiederholung der Präsidentenwahl begonnen - gut fünf Monate nach dem annullierten ersten Urnengang. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet. Als Favorit gilt der ultrarechte Simion. Der Kandidat der pro-europäischen Koalition, Antonescu und der unabhängige Bürgermeister von Bukarest, Dan, haben die besten Chancen, mit Simion in die Stichwahl einzuziehen. Rumänien steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte die Wahl jedoch wegen des Verdachts auf Wahleinmischung Russlands für ungültig. Georgescu wurde von der Wahl ausgeschlossen.

