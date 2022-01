Präsidentenwahl in Italien soll am Nachmittag in zweite Runde gehen

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien geht die Präsidentschaftswahl am Nachmittag in die zweite Runde. Der erste Durchgang gestern hat wie erwartet noch kein Ergebnis gebracht: Die großen Parteien hatten größtenteils leere Stimmzettel abgegeben, weil es keine vorherige Einigung auf einen Kandidaten gab. In den ersten drei Wahlgängen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, danach reicht eine einfache Mehrheit. Als Favorit für die Nachfolge von Amtsinhaber Mattarella gilt Ministerpräsident Draghi. Wahlberechtigt ist ein Gremium aus Abgeordneten, Senatoren und Regionalvertretern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.01.2022 02:00 Uhr