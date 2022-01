Präsidentenwahl in Italien ist noch immer ohne Ergebnis

Nachrichtenarchiv - 26.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Auch am zweiten Tag der Präsidentschaftswahl in Italien hat es keinen Sieger gegeben. Wie schon zum Auftakt erreichte keiner der Kandidaten die nötige Zweidrittelmehrheit. Auf mehr als der Hälfte aller abgegebenen Stimmzettel stand kein Name. Zuvor hatten die Parteien vergeblich nach einem erfolgversprechenden Kandidaten gesucht. Der dritte Durchgang findet heute statt. Ab dem morgigen vierten Wahlgang genügt dann die einfache Mehrheit. Als aussichtsreicher Anwärter für das Präsidentenamt gilt der amtierende italienische Ministerpräsident Draghi. Seine Wahl hätte allerdings einen Wechsel an der Regierungsspitze zur Folge - und das lehnen Mitglieder der Regierungskoalition ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2022 06:00 Uhr