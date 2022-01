Präsidentenwahl in Italien geht in siebte Runde

Das Wetter in Bayern: in der Nacht windig mit etwas Schnee, Tiefstwerte +2 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bleibt es windig und bewölkt. Im Südosten und im oberfränkischen Bergland fällt noch etwas Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen +2 und -5 Grad. Tagsüber an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst ist es stark bewölkt und vereinzelt fällt Regen oder Schneeregen. Der Sonntag bringt an den Alpen Schauer, sonst ist es trocken mit Sonne und Wolken. Am Montag von Westen her Schnee und Schneeregen, dabei windig, die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 19:45 Uhr