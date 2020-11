Präsidentenwahl in den USA wird immer mehr zum juristischem Streit

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Präsidentenwahl in den USA entwickelt sich immer mehr zu einem juristischen Streit. Das Lager von Präsident Trump legte mittlerweile in vier der fünf Bundesstaaten, in denen noch ausgezählt wird, Rechtsmittel ein. Zuletzt gab es am Abend unserer Zeit eine Klage in Nevada. Der Trump-Vertraute und frühere US-Botschafter in Berlin, Grenell, sagte zur Begründung, derzeit würden illegale Stimmzettel gezählt. Dies sei inakzeptabel. Der frühere Generalstaatsanwalt von Nevada, der Republikaner Laxalt, erklärte, es seien Stimmzettel im Namen von Toten abgegeben worden. Zuvor hatte der demokratische Kandidat Biden seinen Vorsprung ausgebaut. Mittlerweile ist er so groß, dass Biden nur noch einen oder höchstens zwei Bundesstaaten gewinnen muss, um sich zum Wahlsieger erklären zu können. Präsident Trump dagegen müsste in vier oder fünf Staaten siegen, um sich im Amt halten zu können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 19:00 Uhr