Präsidentenwahl in Belarus: Mehr als 250 Festnahmen nach Protesten

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In der Republik Belarus sind bei Protesten gegen die Regierung mehr als 250 Menschen festgenommen worden. Sie waren auf die Straße gegangen, nachdem die Wahlkommission in der weißrussischen Hauptstadt mehrere Kandidaten der Opposition nicht für die Präsidentschaftswahl im August zugelassen hatte. Auch der aussichtsreichste Gegner des amtierenden Präsidenten Lukaschenko, der Oppositionspolitiker Babariko, darf nicht kandidieren. Er sitzt wegen angeblicher Wirtschaftsstraftaten in seiner Zeit als Chef einer Bank in Haft. Menschenrechtsorganisationen halten die Festnahme Babarikos für politisch motiviert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 09:00 Uhr