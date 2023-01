Präsidenten-Stichwahl in Tschechien beginnt

Kurzmeldung ein/ausklappen WHO-Ausschuss berät über Ende des Corona-Gesundheitsnotstands

Genf: Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beraten ab heute internationale Experten darüber, ob die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand wieder aufheben kann. Dieser sogenannte Corona-Notfallausschuss gibt eine Empfehlung ab, die endgültige Entscheidung trifft dann der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation voraussichtlich frühestens am Montag. Heute vor drei Jahren kam Corona in Deutschland an - konkret in der Münchner Klinik in Schwabing. Dort wurde der erste Patient, bei dem die neue Krankheit diagnostiziert worden war, behandelt. Ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf war Patient 1. Auf ihn sollten allein in der Klinik in Schwabing 8.500 weitere folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 06:00 Uhr