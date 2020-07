Präsidenten-Stichwahl in Polen könnte knapp ausfallen

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: In Polen hat die entscheidende Runde der Präsidentenwahl begonnen. In einer Stichwahl entscheiden die rund 30 Millionen Wahlberechtigten heute über ihr neues Staatsoberhaupt. Im Rennen gegen den konservativen Amtsinhaber Duda steht der liberale, pro-europäische Bürgermeister von Warschau, Trzaskowski. Den jüngsten Umfragen nach dürfte das Wahlergebnis knapp ausfallen. Im ersten Wahlgang hatte Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet, erste Trends werden direkt nach der Schließung erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 14:00 Uhr