Präsidenten-Stichwahl in Frankreich entscheidet über künftigen Kurs des Landes

24.04.2022 17:00 Uhr

Paris: Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrigere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis zum Mittag haben gut 26 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. 2017 lag die Wahbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei gut 28 Prozent. - In einer Richtungswahl bestimmen die Franzosen heute den künftigen Kurs ihres Landes: Amtsinhaber Macron verspricht Reformen und eine stärkere EU-Integration. Die Herausforderin Le Pen will zahlreiche Ausländer abschieben und die Verfassung ändern, um Franzosen Vorrang bei Jobs und Sozialwohnungen einzuräumen. Die Wahllokale sind in Frankreich bis 19.00 Uhr und mancherorts bis 20.00 Uhr geöffnet. Danach gibt es die ersten Hochrechnungen.

24.04.2022 17:00 Uhr