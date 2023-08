Präsidenten der Regionalverbände fordern Rücktritt von Rubiales

Madrid: Die Präsidenten der spanischen Fußball-Regionalverbände haben den sofortigen Rücktritt von Verbandschef Rubiales gefordert. Nach einer Sitzung am Abend teilte der Verband mit, man wolle den Weg für eine neue Phase in der Führung des spanischen Fußballs ebnen. Der Weltverband FIFA hatte Rubiales bereits für 90 Tage suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er hatte die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney auf den Mund geküsst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 01:00 Uhr